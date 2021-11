La definizione e la soluzione di: Immerso con la mente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSORTO

Curiosità/Significato su: Immerso con la mente in una stanza con un tappeto grigioverde, un divano logoro e una finestra sbarrata che guardava un giardino della clinica e, al di là di quello, i campi ...

Altre definizioni con immerso; mente; immerso come un pennello; immerso in fantasticherie; Fenomeno per cui un corpo immerso in particolari campi di forze si deforma; Accusato giustamente ; Fa... strizzare l’occhio involontariamente ; Si offrono spontaneamente ; Parlare sconnessamente ; Ultime Definizioni