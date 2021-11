La definizione e la soluzione di: Grave documento diplomatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ULTIMATUM

Curiosità/Significato su: Grave documento diplomatico non gli permetterebbero di riposarsi abbastanza. Il diplomatico statunitense, autore del documento, definisce il presidente "incapace, vanitoso e inefficace ...

Altre definizioni con grave; documento; diplomatico; grave sanzione religiosa; In diritto, una grave offesa; grave intossicazione alimentare per cibi avariati; grave disgrazia ferroviaria; Un documento con foto; Un documento di riconoscimento... rettangolare; Reso valido come un documento di viaggio; documento con cui si informa un'autorità; Un diplomatico ; Il senso che al diplomatico non puo mancare; Il senso del diplomatico ; diplomatico del '500 che importò il tabacco;