Soluzione 7 lettere : BATOSTA

Curiosità/Significato su: Grave danno finanziario all'osso - Ridotto al minimo. Rimetterci l'osso del collo - Subire un grave danno finanziario (oppure morire). Risparmiare fino all'osso - Risparmiare il massimo ...

Altre definizioni con grave; danno; finanziario; grave documento diplomatico; grave sanzione religiosa; In diritto, una grave offesa; grave intossicazione alimentare per cibi avariati; Affettuosità che si danno ; Si danno da sostenere; Pensieri che non danno pace; Un danno alla nave; Rovinoso tracollo finanziario ; La valutazione di un prodotto finanziario ing; Consulente economico o finanziario ing; Noto settimanale finanziario inglese;