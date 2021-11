La definizione e la soluzione di: Un generale caro ai Bersaglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LA MARMORA

Curiosità/Significato su: Un generale caro ai Bersaglieri perdite oltre il Monte Caro; questa posizione nel corso della serata venne ripreso dal colonnello Dezza con i battaglioni Bersaglieri Menotti e con il battaglione ...

Altre definizioni con generale; caro; bersaglieri; In generale , un disturbo del linguaggio; generale ateniese che tradì unendosi agli spartani; In generale , raggruppa chi non rispetta la legge; In generale , un piccolo volatile; caro sello infernale; Furono sudditi di re caro l; Il nome della caro n; Sono di zolfo a caro na e di manganese a Gambatesa; Quello dei bersaglieri è rosso; Il fondatore del corpo dei bersaglieri ; Come il cappello dei bersaglieri ; Ritma la corsa dei bersaglieri ; Ultime Definizioni