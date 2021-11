La definizione e la soluzione di: La festa di febbraio con la benedizione dei ceri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANDELORA

Curiosità/Significato su: La festa di febbraio con la benedizione dei ceri anche in altre lingue) la festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio. Nella celebrazione liturgica ...

