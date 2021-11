La definizione e la soluzione di: Ferma intenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROPOSITO

Curiosità/Significato su: Ferma intenzione suoi governi. Si aprì quindi una crisi istituzionale che, stante la ferma intenzione di Edoardo di sposare Wallis, si concluse l'11 dicembre 1936 con l'abdicazione ...

