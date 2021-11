La definizione e la soluzione di: Fare una registrazione in dare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ADDEBITARE

Curiosità/Significato su: Fare una registrazione in dare di una scrittura era la registrazione della stessa "al contrario", ponendo i conti inizialmente in dare in avere, e i conti inizialmente in avere in dare ...

Altre definizioni con fare; registrazione; dare; Cosi è un affare d'esito incerto; Sopraffare modo di dire; Chi riceve degli ospiti, deve fare quelli di casa; Acchiappare, acciuffare ; Nuova registrazione di una partita stornata; La registrazione dei movimenti respiratori; Una registrazione con il laser; registrazione Video Magnetica; Ci si può dare alla pazza; Le ultime lettere di Cardare lli; Costringe la nave ad andare in bacino; Il complesso delle manovre per guidare un aereo;