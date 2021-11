La definizione e la soluzione di: Emette potenti fotoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Curiosità/Significato su: Emette potenti fotoni frazione della dose annuale naturale. Una TC al torace emette da 5 a 8 mSv, mentre una PET total body emette da 14 a 32 mSv a seconda del protocollo. La dose ...

