Soluzione 2 lettere : NC

Curiosità/Significato su: Le consonanti degli Inca sopra le tre vocali, ottenendo: ä, ï, ü. Il quechua usa 16 consonanti, con una bassissima o nulla variabilità fonetica. Nel caso di consonanti occlusive ...

Altre definizioni con consonanti; degli; inca; Le consonanti in nolo; consonanti in cielo; Le consonanti in toga; Prime consonanti in thailandese; Il già degli antichi Romani; Il permesso degli addetti ai lavori; La disco degli Anni '70; Uno degli Emirati Arabi; Magici, inca ntati; Può ferire l’inca uto pescatore; E’ inca pace di mentire; inca ntevole isola italiana; Ultime Definizioni