La definizione e la soluzione di: Consente di... vedere parti interne del corpo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RADIOGRAFIA

Curiosità/Significato su: Consente di... vedere parti interne del corpo in questo caso prende il nome di "gabbietta a rullini", le quali ruotano direttamente sulle sedi interne ed esterne del cuscinetto, tale sedi hanno un ...

