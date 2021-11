La definizione e la soluzione di: Di color rosso vivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCARLATTO

Curiosità/Significato su: Di color rosso vivo omottero detto Kermes vermilio), è una tonalità di rosso molto vivo, colore intermedio fra l'arancione ed il rosso porpora. Anticamente veniva utilizzato il ...

