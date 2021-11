La definizione e la soluzione di: La città meta dei crociati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GERUSALEMME

Curiosità/Significato su: La citta meta dei crociati crociati. Per alcuni, il loro comportamento si dimostrò incoerente con gli obiettivi dichiarati e con l'autorità morale del papato. Spesso i crociati ...

