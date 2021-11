La definizione e la soluzione di: Centro del Piacentino in cui molti anni fa funzionò una centrale nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAORSO

Curiosità/Significato su: Centro del Piacentino in cui molti anni fa funziono una centrale nucleare costruzione del primo reattore nucleare a fissione che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata e fu uno dei direttori tecnici del Progetto ...

