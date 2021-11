La definizione e la soluzione di: Cambiano il gesto in reato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: Cambiano il gesto in reato sarebbe stato indagato, in quanto non ve n'è motivo. Il 18 luglio 2014 il pm Eugenio Fusco chiede l'archiviazione del reato in quanto, secondo l'esito ...

Altre definizioni con cambiano; gesto; reato; cambiano i venti in cento; cambiano gamba in zampa; cambiano tasca in sacca; cambiano frati in preti; Un colpetto delicato che è un gesto affettuoso; gesto d'affetto con cui si stringe a sé qualcuno; Fanno d’un gesto un reato; Li propongono i gesto ri telefonici; Tecnico laureato abbrev; Creato , prodotto; Ha creato grossi problemi nell'Adriatico; Martin, fumetto Bonelli creato da Alfredo Castelli; Ultime Definizioni