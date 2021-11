La definizione e la soluzione di: Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Curiosità/Significato su: Attrezzo agricolo che prepara il campo alla semina momenti principali della vita agricola possono essere suddivise per temi, in base al contenuto: al chênti a la stesa (semina); al chênti a la rastladura ...

