La definizione e la soluzione di: Aligi, pittore del secolo scorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SASSU

Curiosità/Significato su: Aligi, pittore del secolo scorso quadrilatero conventuale, da quella del Novecento ospitata nelle nuove ali edificate alla fine del secolo scorso. Con questa scelta il museo ha voluto ...

