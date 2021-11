La definizione e la soluzione di: Adatte allo scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDONEE

Curiosità/Significato su: Adatte allo scopo visitatori potevano provare in anteprima le due console in postazioni adatte allo scopo. La fiera ha inoltre ospitato come di consueto videogiochi di prossima ...

Altre definizioni con adatte; allo; scopo; Strade adatte ai veicoli su ruote; Le vongole più adatte per condire gli spaghetti; Fa binomio con... l’allo ggio; Un'alternativa allo scotch; Fiori di color giallo pallido; Il cavallo al quale non si guarda in bocca; Azienda il cui scopo è la ricerca di idrocarburi; Semimetallo assumibile a scopo eupnoico; Fare quanto serve in vista di uno scopo ; Gruppo di esperti che lavora a uno scopo ; Ultime Definizioni