Soluzione 5 lettere : IN GIÙ

Curiosità/Significato su: Verso il basso nel 1872, il quadro Pollice verso di Jean-Léon Gérôme. Esso mostra le vergini vestali che mostrano le mani con il pollice rivolto verso il basso per chiedere ...

Altre definizioni con verso; basso; verso di gatto; Traverso ne del calciatore; Particolare verso in poesia; Prefisso per diverso ; Situato più in basso ; Ribasso nelle quotazioni; È più basso del re; In araldica, lo scudo ovale appuntato in basso ;