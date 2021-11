La definizione e la soluzione di: Ci vede meglio da lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESBITE

Altre definizioni con vede; meglio; lontano; Se è curata bene la si vede più volentieri; La vede il nottambulo; Si vede se fa freddo; L’azienda svede se di mobili; È meglio non averne poco... in zucca; Son meglio ... dei paesi tuoi; La Maya de La meglio gioventù; Il meglio di un autore; Il mare più lontano dalla riva; Colui che ci abita... molto poco lontano ; E’ lontano in California; Può portare lontano ; Ultime Definizioni