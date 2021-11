La definizione e la soluzione di: Dà validità all'assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUORUM

Curiosità/Significato su: Da validita all assemblea impugnare la delibera). Le norme relative alla validità della costituzione dell'assemblea e alla validità delle delibere sono inderogabili (art. 1138 Codice ...

Altre definizioni con validità; assemblea; Perdere validità per decorrenza dei termini; Perdere la validità ; La quantità di presenti indispensabili per rendere valida l’assemblea ; Un'assemblea legislativa della Repubblica; L'assemblea per nominare i candidati, negli USA; Importante assemblea romana: __ curiata lat; Ultime Definizioni