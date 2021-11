La definizione e la soluzione di: I vagoni merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARRI

Curiosità/Significato su: I vagoni merci locomotore e destinati al trasporto delle merci o a usi di servizio. Comunemente sono anche chiamati vagoni o carri ferroviari. Realizzati nel corso dei ...

