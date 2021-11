La definizione e la soluzione di: Uno strumento per disegni geometrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Curiosità/Significato su: Uno strumento per disegni geometrici Il compasso è un antichissimo strumento geometrico da disegno, già in uso presso i greci che per primi definirono i principi della geometria piana. In ...

Alto strumento a corda; La messa a a punto di uno strumento di misura; Uno strumento da blues; Uno strumento a corde; In fondo ai disegni ; Costituisce la legenda de disegni tecnici; disegni fatti ad ago; Un gioco enigmistico con lettere e disegni ; Princìpi geometrici ; Solidi geometrici a punta; Solidi geometrici a punta in gelateria;