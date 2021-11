La definizione e la soluzione di: Una parete dell'abisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUPE

Curiosità/Significato su: Una parete dell abisso risalire al termine "abisso" nel significato italiano di "voragine", che sarebbe stato assegnato alla montagna a causa delle sue pareti verticali. Altre fonti ...

