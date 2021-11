La definizione e la soluzione di: Una giovane mucca degli allevamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOTTONA

Curiosità/Significato su: Una giovane mucca degli allevamenti morbo divenne noto all'opinione pubblica come morbo della mucca pazza oppure semplicemente mucca pazza (in inglese MCD, mad cow disease). La BSE faceva parte ...

Il giovane Artù ne La spada nella roccia della Disney; Un bel giovane mitologico; __Thunberg, giovane attivista; giovane nobile cortigiano, servitore del re; Agente patogeno causa del morbo della mucca pazza; La mucca in un dipinto di Franz Marc; La mucca che va assolutamente evitata; Come mucca , coniglio e koala; La capitale degli Emirati Arabi Uniti; La terza città degli USA per numero di abitanti; Storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777; La progettazione degli spazi e degli arredamenti; Lavorano negli allevamenti di cavalli; Sono rinomate per gli allevamenti delle anguille; Gli allevamenti con i cuccioli; Mucche e vitelli negli allevamenti ;