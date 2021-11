La definizione e la soluzione di: Trave di ferro profilata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PUTRELLA

Curiosità/Significato su: Trave di ferro profilata la fragilità mentre crescono la duttilità e la saldabilità del ferro. In base al tasso di carbonio gli acciai si dividono in: extra dolci: carbonio compreso ...

Altre definizioni con trave; ferro; profilata; trave rsone del calciatore; Il “Grande” attrave rsa Venezia; Il cantautore di Ti attrave rso e Satellite; È attrave rsata dal fiume Dâmbovi?a; Una lega di ferro , nichel e cromo; Acquistano ferro vecchio; Vocali di ferro ; ferro attaccato ai portoni per bussare; Una trave di ferro profilata ; Ultime Definizioni