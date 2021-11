La definizione e la soluzione di: Tormentato Stato del Medio Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIRIA

Curiosità/Significato su: Tormentato Stato del Medio Oriente abili comandanti come Guglielmo Embriaco, iniziò il viaggio verso il Medio Oriente. Durante la spedizione, la nobiltà, i cavalieri, i contadini e i servi ...

Altre definizioni con tormentato; stato; medio; oriente; tormentato , travagliato, sofferto; tormentato come l'amore cantato da Nada nel 1983; Un tormentato Stato del Medio Oriente; Non ne ha chi è tormentato ; Lo stato con capitale Asmara; L'attore Moss che è stato nel cast di Beautiful; stato degli USA con Portland; Lo stato con Chennai; medio cri, di poco pregio; Località in cui nel medio evo si tenevano assemblee politiche o militari; C'è ne uno medio ; Il commedio grafo greco che scrisse La Damigiana; Un iscritto al Grande oriente d'Italia; Antico ballo tipico del Medioriente : danza del __; Il punto dell’oriente ; oriente ; Ultime Definizioni