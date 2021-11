La definizione e la soluzione di: Togliere la trasparenza a una lastra di vetro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SMERIGLIARE

Curiosità/Significato su: Togliere la trasparenza a una lastra di vetro tratta di avorio la cui semi-trasparenza si avvicina di più alla pelle umana. Le lastre di avorio della prima metà del XVII secolo avevano lo spessore di un ...

