La definizione e la soluzione di: Il tipico mantello che si infila dalla testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PONCHO

Curiosità/Significato su: Il tipico mantello che si infila dalla testa a nessuno nella speranza che di essa si perdano le tracce. Il Mantello dell'invisibilità (Invisibility Cloak) è un mantello in grado di rendere l'utilizzatore ...

