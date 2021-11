La definizione e la soluzione di: _ time = tempo pieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FULL

Curiosità/Significato su: _ time = tempo pieno L'Equivalente a tempo pieno (in inglese: full-time equivalent o FTE) è un metodo che viene usato frequentemente sia per misurare in maniera univoca il ...

Altre definizioni con time; tempo; pieno; Legume per ottime zuppe; Vittime ... della raucedine; Vittime del sísma; Rivestime nto dell'altare; Cosa del tempo passato; Un tempo a baseball; Prolungarsi nel tempo ; Un'area di parcheggio a tempo limitato; Vuoto e pieno di sé; Preparati per il ripieno ; Rapina in pieno centro; Chi ne è pieno ... spesso diventa ridicolo; Ultime Definizioni