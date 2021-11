La definizione e la soluzione di: Terreni a ripido pendio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CHINE

Curiosità/Significato su: Terreni a ripido pendio sicurezza o meno vanno debitamente valutate all'occorrenza pendio per pendio, preferibilmente affidandosi a esperti conoscitori del luogo o alle segnalazioni degli ...

Altre definizioni con terreni; ripido; pendio; Piante che vivono in terreni ricchi di sali; Porzioni di terreni ; I mitici campi ultraterreni destinati ai giusti; Vettura adatta a percorrere terreni accidentati; Si dice di un cammino erto e ripido ; Terreno ripido in salita; Estremamente ripido ; Strada in ripido pendio; Aumento di stipendio connesso all'anzianità; Una strada in forte pendio ; Si può dare oltre lo stipendio ; Il pendio di una collina;