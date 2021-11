La definizione e la soluzione di: Da __ suo = in modo adeguato a lui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAR

Curiosità/Significato su: Da __ suo = in modo adeguato a lui trattamento". Se un bambino in difficoltà nell'area del calcolo, con cadute nei test specifici, viene aiutato in modo adeguato e migliora significativamente ...

Altre definizioni con modo; adeguato; Sopraffare modo di dire; Scomodo o privo di mezzi; In modo melodrammatico; modo semplicissimo di cucinare le uova; Conforme, adeguato ; Ultime Definizioni