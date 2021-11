La definizione e la soluzione di: Il suffisso latino per formare i comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IOR

Curiosità/Significato su: Il suffisso latino per formare i comparativi Grammatica latina. In latino il verbo è quella parte variabile del discorso che indica l'azione senza la quale non è possibile formare una frase. In latino, si ...

Il suffisso di molti participi passati; suffisso da... chimici; suffisso in chimica; suffisso da diminutivo; Già in latino ; Lo era il latino popolare; Costellazione del cielo boreale, Draco in latino ; Nel West, lo yankee per i latino americani spa; Trasformare in un aspro... condimento; Trasformare maiali, manzi e vitelli in carne; Trasformare , cambiare; Un arcaico insegnare e informare ; Suffisso latino che forma comparativi ; Si usa nei comparativi ;