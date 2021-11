La definizione e la soluzione di: Storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SARATOGA

Curiosità/Significato su: Storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777 di circa 700 uomini contro i 500 inglesi, quasi tutti feriti. Il 22 settembre 1777 Filadelfia cadde in mano inglese. Il contraccolpo psicologico fu notevole ...

Altre definizioni con storica; vittoria; degli; americani; sugli; inglesi; 1777; storica battaglia della guerra d’Eritrea 1895; storica località siciliana; La storica fidanzata di Montalbano; Il Curtis della storica band post-punk dei Joy Division; I punti della vittoria nei tornei di calcio; Ascoli Foggia: Pirro vi ottenne una celebre vittoria ; Grido di vittoria dell'antica Grecia; Una vittoria di misura; La terza città degli USA per numero di abitanti; La progettazione degli spazi e degli arredamenti; Lo charme degli Inglesi; La scienza degli artiglieri; Il ciao degli americani ; Balli sudamericani ; I pali monumentali scolpiti dai nativi americani ; Nel West, lo yankee per i latinoamericani spa; Una specie di rana che vive sugli alberi; Crostacei che è frequente trovare sugli scogli; Strumenti presenti sugli aerei; Avvantaggiata sugli altri; Lo charme degli inglesi ; L’olio per gli inglesi ; Il “se” degli inglesi ; Dio per gli inglesi ; Ultime Definizioni