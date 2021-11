La definizione e la soluzione di: Stabile, ma senza stile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AB

Curiosità/Significato su: Stabile, ma senza stile insieme di caratteri tipografici caratterizzati e accomunati da un certo stile grafico o intesi per svolgere una data funzione. Il comune termine inglese ...

Altre definizioni con stabile; senza; stile; Abita in un appartamento dello stesso stabile ; Condizione di chi lavora in modo instabile ; Antipatica, detestabile ; La caratteristica di ciò che è saldo e stabile ; Vitelli senza velli; Evolvere... senza volere; Irrisori, senza importanza; Lo effettua chi lavora senza sosta; Lo stile di Henri Rousseau; Tipo di calze che richiama lo stile collegiale; stile di vita di chi frequenta feste ed eventi; Si dice di uno stile letterario fresco e spontaneo; Ultime Definizioni