La definizione e la soluzione di: Lo sono le unghie dei gatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RETRATTILI

Curiosità/Significato su: Lo sono le unghie dei gatti liana della famiglia delle Rubiacee, così chiamata per le spine che assomigliano alle unghie dei gatti. La radice e la corteccia di questa pianta contengono: ...

Altre definizioni con sono; unghie; gatti; sono vicine in palude; sono curve nelle sciabole; sono doppie nei raddoppi; Lo sono i ravioli; Verniciare le unghie ; Vernice colorata per unghie ; Lo è chi si mangia compulsivamente le unghie ; Proteina presente in capelli, peli, pelle e unghie ; gatti dal pelo grigio e azzurro d'origine francese; Denti che hanno perfino... i gatti ; La Bugatti Veyron ne ha sedici; gatti dal pelo striato; Ultime Definizioni