La definizione e la soluzione di: S'infligge per punizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CASTIGO

Curiosità/Significato su: S infligge per punizione bastone) è una punizione corporale che prevede l'uso di verghe. Di norma applicata sulle natiche nude del destinatario, può esser usata anche per colpire la ...

Altre definizioni con infligge; punizione; infligge re un castigo; Riscattata di un danno subito infligge ndo un danno; Lo infligge chi punisce; infligge re molte perdite; Lo è un calcio di punizione di seconda; Una punizione spesso umiliante; Si paga scontando la giusta punizione ; La posiziona il portiere prima della punizione ; Ultime Definizioni