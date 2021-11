La definizione e la soluzione di: Vi ha sede un importante osservatorio californiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : MONTE PALOMAR

Curiosità/Significato su: Vi ha sede un importante osservatorio californiano occasionalmente definita con i nomignoli Gazza e Rosea in Italia) è un quotidiano sportivo italiano, con sede a Milano. È il sesto quotidiano italiano per diffusione ...

Altre definizioni con sede; importante; osservatorio; californiano; Ha sede nel Palazzo di Vetro; Vi ha sede un'importante Borsa europea; Il centro della sede ; Ha sede in un palazzo caratteristico di New York; Vi ha sede un'importante Borsa europea; Un colloquio importante ; L'attore con la parte più importante ; importante città libica sul Golfo della Sirte; Un osservatorio astronomico; osservatorio astronomico; Monte californiano con un noto osservatorio ; Quella Vaticana è un osservatorio astronomico; Monte californiano con un noto osservatorio; Un giornale californiano : San Francisco __ ing; Il luogo californiano del cinema per antonomasia; Il monte californiano con il telescopio di Hale; Ultime Definizioni