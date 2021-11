La definizione e la soluzione di: La scritta sul negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INSEGNA

Curiosità/Significato su: La scritta sul negozio Il negozio giuridico unilaterale è un negozio giuridico costituito dalla dichiarazione di volontà, espressa o tacita, di una sola parte. Il codice civile ...

Altre definizioni con scritta; negozio; Zona circoscritta ; Riscritta in un'altra lingua; scritta sulla Croce; Quantità prescritta dal medico o dal gastronomo; negozio o locale con vini di qualità; Il negozio con l'affettatrice sul banco; Non ha mai niente di nuovo in negozio ; Il negozio del giornalaio;