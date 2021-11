La definizione e la soluzione di: San José : Costa Rica = Managua : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NICARAGUA

Curiosità/Significato su: San Jose : Costa Rica = Managua : x dell'Università della Costa Rica, il terremoto avrebbe attivato 16 faglie, distribuite nelle province di Guanacaste, Alajuela, Cartago e San José. Nonostante l'importante ...

Altre definizioni con josé; costa; rica; managua; josé Gervasio, eroe nazionale dell'Uruguay; È sorta in California nei pressi dí San josé ; josé Feliciano... ne augura una Feliz spa; Il verbo... di josé Mourinho e Maurizio Sarri; Insenature della costa spagnola; Una costa ta senza osso; La sua costa nte è il quanto d'azione; La sua cordigliera si trova in costa Rica; Carica no c scarica no i camion; Storica vittoria degli America ni sugli Inglesi 1777; Il periodo in cui le due Camere sono in carica ; Storica battaglia della guerra d’Eritrea 1895; La sua capitale è managua ; La repubblica con managua ; Ha per capitale managua ; Ultime Definizioni