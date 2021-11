La definizione e la soluzione di: Quel di firma comporta un impegno preso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONOR

Curiosità/Significato su: Quel di firma comporta un impegno preso Unitario di Filippo Turati e si distinse per la sua energica opposizione al fascismo. Perseguitato per il suo impegno politico contro la dittatura di Mussolini ...

