La definizione e la soluzione di: È quasi sempre ebbro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : UBRIACONE

Curiosità/Significato su: e quasi sempre ebbro Tra i giovani poeti, veristi e ribelli, in La letteratura della Nuova Italia, vol. V, 1938, p. 1. ^ Si veda la poesia Ebbro in Postuma di Olindo Guerrini ...

Altre definizioni con quasi; sempre; ebbro; Non bella... ma quasi ; quasi ... tragedie; Il Sy nel cast del film quasi amici; Il monte granitico di Nuoro alto quasi 1000 metri; Cade sempre in dicembre; L'Antonella di È sempre mezzogiorno; Si leggono sempre prima degli articoli; Non sempre si può cavarsela; ebbro di felicità; Li provocano i febbro ni; Ultime Definizioni