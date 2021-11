La definizione e la soluzione di: Proclamò la Repubblica Popolare Cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAO

Curiosità/Significato su: Proclamo la Repubblica Popolare Cinese Repubblica Popolare Cinese, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, è il paese più popoloso al mondo. La Cina è una repubblica popolare in cui ...

Altre definizioni con proclamò; repubblica; popolare; cinese; proclamò l'indipendenza del Vietnam nel 1945; La piccola repubblica sul monte Titano; La repubblica sul Titano; La capitale della repubblica di Haiti; Partito repubblica no irlandese: __ Fáil; Il ballo popolare greco; Zero, popolare cantante; Un popolare tenente della televisione; Il popolare Ramazzotti che canta “Il tempo non sente ragione”; Tempio indiano o cinese ; Il fagiolo cinese ; Città cinese sul delta del Sikiang; Tsing __ nota birra cinese ; Ultime Definizioni