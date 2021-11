La definizione e la soluzione di: Prezioso lavoro di cesello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORERIA

Curiosità/Significato su: Prezioso lavoro di cesello vestire le gemme preziose, il suo sapiente cesello. Oltre alle creazioni di classica oreficeria quali anelli, spille, bracciali, lavorò a cornici, ostensori ...

Altre definizioni con prezioso; lavoro; cesello; Il giallo più prezioso ; In questo momento... prezioso ; Metallo prezioso ; Colorate come un prezioso metallo; Accoppia i buoi nel lavoro ; Posto di lavoro ... per pagliacci e acrobati; Un lavoro solo estivo; Astenersi dal lavoro ; Minuto lavoro di cesello ; Ultime Definizioni