La definizione e la soluzione di: Si prende a due mani facendosi forza.

Soluzione 8 lettere : CORAGGIO

Curiosità/Significato su: Si prende a due mani facendosi forza crede veramente. Due anni dopo, nel 1984, Jason dà la caccia a tutti i campeggiatori di Crystal Lake per ben sei notti, ma facendosi comunque scappare ...

