La definizione e la soluzione di: La pietra che costituisce un punto fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MILIARE

Curiosità/Significato su: La pietra che costituisce un punto fermo mondiale della specialità dal 1979 al 1996 con il tempo di 19"72, che costituisce tuttora il record europeo. Ha detenuto inoltre, dal 1979 al 2018, il ...

Altre definizioni con pietra; costituisce; punto; fermo; Le grandi teste di pietra dell'Isola di Pasqua; pietra per affilare le lame; La caratteristica peculiare della pietra pomice; Una pietra semipreziosa; costituisce il... termometro valutario dello Stato; costituisce la legenda de disegni tecnici; La foglia che costituisce il gineceo; costituisce nel complesso la chioma di un albero; Il punto di appoggio della leva; Un punto nevralgico del traffico; punto della traiettoria di un astro in cui questo è più vicino al Sole; La messa a a punto di uno strumento di misura; Non stare fermo ; Ostinato, fermo nel proposito; L’autista lo usa solo se è fermo ; Persistente, fermo ; Ultime Definizioni