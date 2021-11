La definizione e la soluzione di: Piccoli corsi d'acqua per l'irrigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GORE

Curiosità/Significato su: Piccoli corsi d acqua per l irrigazione idroelettrica Irrigazione Taglio ad acqua Modi di dire Acqua in bocca Perdersi in un bicchier d'acqua Fare un buco nell'acqua Acqua alle funi Pane e acqua Aver ...

