La definizione e la soluzione di: Periodo di siccità dei corsi d'acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MAGRA

Curiosità/Significato su: Periodo di siccita dei corsi d acqua molto rustiche e di facile coltivazione: possono sopportare lunghi periodi di siccità, ed anche brevi periodi con presenza di acqua stagnante sulle radici ...

Altre definizioni con periodo; siccità; corsi; acqua; Il periodo preistorico di un film di Spielberg; Il periodo in cui le due Camere sono in carica; Che vive nel nostro medesimo periodo di esistenza; Il periodo della sostituzione; Riarsi dalla siccità ; Come i terreni durante una forte siccità ; Bruciati dalla troppa siccità ; Calore intenso e siccità ; I percorsi dei viaggi; La prima prova di molti concorsi ; Carrozza pubblica che faceva percorsi di linea; Impliciti... come certi discorsi ; Increspatura d’acqua ; Si ingoiano con un sorso d'acqua ; Uccello acqua tico, marino o lacustre; Grosso pesce d'acqua dolce; Ultime Definizioni