La definizione e la soluzione di: Per molti è la primaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : SCUOLA ELEMENTARE

Curiosità/Significato su: Per molti e la primaria La scuola primaria o scuola elementare è la scuola in cui gli alunni, di età compresa fra i 5 e gli 11 anni circa, ricevono l'educazione primaria o ...

Altre definizioni con molti; primaria; Lo diventano molti vitelli; Per molti è come questo; Nasconde molti scogli; Sono stati autori di molti cartoni animati; Lo è un bambino che frequenta il secondo anno della scuola primaria ; Una cosa fondamentale e di primaria importanza; Cruciale, di primaria importanza; Ultime Definizioni