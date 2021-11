La definizione e la soluzione di: Il penalty in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : CALCIO DI RIGORE

Curiosità/Significato su: Il penalty in campo (penalty shootout in inglese), sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in ...

Altre definizioni con penalty; campo; Ha l'incarico di calciare i penalty ; Un campo di agrumi; campo santo; Un esperto del campo ; Escono dal campo dopo il 90°; Ultime Definizioni