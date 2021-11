La definizione e la soluzione di: Pallacanestro : cestisti = automobilismo : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PILOTI

Curiosità/Significato su: Pallacanestro : cestisti = automobilismo : x La Federazione Italiana Pallacanestro (comunemente abbreviata in F.I.P.) è l'organo di governo della pallacanestro in Italia. Costituitasi nel 1921, ha ...

Altre definizioni con pallacanestro; cestisti; automobilismo; Un giocatore della pallacanestro ; pallacanestro per ragazzi; Accomunano il giunco e la pallacanestro ; Il giocatore perno della pallacanestro ; La Federazione dei cestisti ; Se la passano i cestisti ; Unisce molti cestisti in USA; Un ruolo dei cestisti ; Il Prost ex asso dell’automobilismo ; Il Lauda dell'automobilismo ; Le ruote di un noto mensile di automobilismo ; Come una corona dell'automobilismo ; Ultime Definizioni